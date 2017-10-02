Итоги Таллиннского дигитального саммита 2017

На Таллиннском дигитальном саммите, ставшим знаковым в развитии цифрового будущего Европейского союза, в конце минувшей недели, были выработаны стратегии по развитию инфотехнологий, инноваций, дигитального Евросоюза, налогооблажения в цифровой сфере и кибербезопасности ЕС. Итоги подвел президент Французской республики Эмманюэль Макрон в ходе заключительной прессконференции, где побывала Юлия Лукашенкина.