Есть ли плюсы в дистанционной работе?

Каждая успешная компания стремиться нанимать только лучших специалистов и создавать такие условия, чтобы ценные сотрудники как можно дольше оставались в компании. Сегодня для этого уже мало просто увеличить зарплату - работодатель должен предлагать и различные дополнительные ценности. В свою очередь и у работников на главный план выходят нематериальные выгодны – возможность личностного развития, карьерный рост, самостоятельное планирование рабочего времени или работа вне офиса. Что же касается последнего, то данный вид работы, или как его еще называют дистанционная работа, набирает все больше популярность. О плюсах дистанционного вида работы рассказывает руководитель отдела по работе с клиентами Elisa Кристина Юдина.