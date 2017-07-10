Партия IRL потеряла за полгода более двухсот членов.

Из представленных в Рийгикогу политических сил с начала года наиболее заметно укрепила свои ряды Консервативная народная партии Эстонии, а больше всего членов потерял Союз Отечества и Res Publica (IRL). Об этом сообщал портал рус.ерр со ссылкой на хозяйственные отчеты партий и на Коммерческий регистр. Выяснилось, что если по состоянию на 31 декабря 2016 года у IRL было 9215 членов, то к сегодняшнему дню их число сократилось и составило 8994 человека. Прокомментировать ситуацию мы попросили депутата Рийгикогу, вице-председателя партии ИРЛ Викторию Ладынскую.