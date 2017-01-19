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Советы родителям, которые подозревают, что их ребёнок наркоман.

Cегодня 19.01.2017
Передача: Подробности
Советы родителям, которые подозревают, что их ребёнок наркоман.
Эстония находится в числе лидеров по ряду негативных показателей, таких как число ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения, смертность от передозировки наркотиков и употребление новых психоактивных веществ школьниками. И хотя цифры соответствующих исследований год от года могут колебаться, на общую картину это принципиально не влияет. Особую тревогу вызывает распространение инфекций и зависимостей среди молодого поколения, поэтому актуальность вопроса профилактики сложно переоценить. Что делать родителям, если они подозревают, что их ребёнок употребляет наркотики или ещё какие-то токсические вещества, оказывающие определённое воздействие на психику и здоровье в целом. С чего начать, где искать информацию, куда обратиться за поддержкой? На эти вопросы Инги Пальмисте отвечает заведующая отделом предупреждения инфекционных заболеваний и наркомании Института развития здоровья Эстонии Алёна Курбатова.
Список музыки
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