Каталония накануне запрещённого референдума.

В Каталонии на 1 октября намечен референдум по вопросу о выходе автономной области из состава Испании, по итогам которого планировалось провозглашение независимости. Центральное руководство страны выступает категорически против, считая проведение референдума антиконституционным. Несмотря на задержание высокопоставленных каталонских чиновников, обыски в офисах местных властей, изъятие бюллетеней для голосования и стягивание к региону сил национальной гвардии, сторонники независимости проводят массовые акции протеста и не намерены отказываться от своих планов. Ситуация настолько напряжённая, что премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался от участия в проходящем сейчас в Таллинне саммите ЕС по цифровым технологиям. О том, чем вызвано и чем чревато нынешнее обострение, Инга Пальмисте побеседовала с политологом Леонидом Карабешкиным.