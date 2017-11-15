Нет липовым больничным!

С 1 апреля 2018 работодатель будет в курсе того, действительно ли его работник болен и находится на больничном. Ведь до сих пор, работодатель мог узнать о том, что человек находится дома на больничном листе, только после возращения специалиста на работу. Подобная мера поможет бороться с фиктивными больничными листами. Но здесь возникает несколько очень важных вопросов. Например, какие данные будут доступны работодателю? Будет ли он в курсе того, к какому врачу обратился работник? И не повлияет ли это на мнение работодателя об этом человеке. С этими вопросами Юлия Лукашенкина обратилась к директору Больничной кассы Адо Виику.