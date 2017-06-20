В ЕС запущена молодежная волонтерская программа Interreg Volunteer Youth

В минувшем сентябре глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявил о создании так называемого Корпуса молодежной солидарности, участники которого смогут принять участие в различных волонтерских программах. Частью этого начинания стала и программа Interreg Volunteer Youth, в рамках которой студенты из разных стран наблюдают за реализацией проектов в области регионального развития и делятся своими впечатлениями в социальных сетях. В число первых участников этой программы вошла и студентка из Германии Жасмин Кандит, с которой встретился Артур Аукон.