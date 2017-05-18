В Ботаническом саду открылась выставка фиалок.

В Ботаническом саду открылась выставка фиалок.

Сегодня в Таллиннском Ботаническом саду открылась выставка фиалок. Данное мероприятие проводится уже восьмой год, и судя по отзывам посетителей, оно очень популярно как среди людей, выращивающих фиалки, так и среди тех, кто просто ценит красоту и любит чудесные цветы. Более подробно о нынешней выставке нам рассказали ее организаторы, члены клуба «Senpolia.eu», Лариса Шаблонина и Мария Сторожук