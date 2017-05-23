В Тыравере европейские парламентарии обсуждают сотрудничество в области космоса
В Тыравере европейские парламентарии обсуждают сотрудничество в области космоса
22-23 мая в Тартуской обсерватории проходит Европейская межпарламентская конференция по космосу. В конференции принимают участие парламентарии и эксперты по космосу со всей Европы. Ирина Сацута отправилась в Тыраверескую обсерваторию и побеседовала с инициатором и руководителем конструкции ESTCube-1 в рамках программы эстонского студенческого спутника Мартом Ноорма.
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