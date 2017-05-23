В Тыравере европейские парламентарии обсуждают сотрудничество в области космоса

В Тыравере европейские парламентарии обсуждают сотрудничество в области космоса

22-23 мая в Тартуской обсерватории проходит Европейская межпарламентская конференция по космосу. В конференции принимают участие парламентарии и эксперты по космосу со всей Европы. Ирина Сацута отправилась в Тыраверескую обсерваторию и побеседовала с инициатором и руководителем конструкции ESTCube-1 в рамках программы эстонского студенческого спутника Мартом Ноорма.