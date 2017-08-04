Началась ли "торговая война" между Россией и США? Мнение политолога.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, заявив при этом, что документ содержит антиконституционные положения. В США высказывались предположения, что Трамп может наложить вето на законопроект, хотя, с учетом практически единогласной поддержки закона в обеих палатах парламента, вето считалось маловероятным. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против РФ как объявление Москве полноценной торговой войны. По мнению политолога и преподавателя международных отношений Евроакадемии Леонида Карабешкина, высказывание Медведева носило больше эмоциональный характер, и бояться начала «торговой войны» между США и Россией, пока нет причин.