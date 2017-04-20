Яна Тоом: предсказать поведение Дональда Трампа очень трудно

Яна Тоом: предсказать поведение Дональда Трампа очень трудно

Депутат Европарламента Яна Тоом считает, что ситуация в Сирии уже вряд ли решится мирным путем. Особенно, положение ухудшилось после обстрела американскими крылатыми ракетами по правительственному военному аэродрому в Сирии. В интервью Лилии Прокопчик, евродепутат отметила, что многое будет теперь зависеть от поведения президента США Дональда Трампа, которое в свою очередь, предсказать очень трудно.