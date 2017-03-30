Интересные профессии. Кузнец. Константин Вичужанин

Интересные профессии. Кузнец. Константин Вичужанин

Кузнечное ремесло - одно из древнейших, которое требует полного сосредоточения на этом занятии, требующем знания и понимания сложных технологических процессов. В русских деревнях считалось, что кузнец может не только выковать плуг или меч, но и врачевать болезни, устраивать свадьбы, ворожить, отгонять нечистую силу от деревни. В наше же дни этих мастеров становится все меньше. Ведь почти все необходимое можно приобрести в магазине, где продается то, что отштамповали на заводе. Но к счастью, настоящие кузнецы еще существуют. И даже, как ни странно, в городах. Так например, на Таллиннском ипподроме живет и работает кузнечных дел мастер, с которым встретилась и побеседовала о Юлия Лукашенкина.