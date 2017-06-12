Начинается обновление парка Таммсааре.

В ближайшем будущем центр Таллинна, особенно район торгового центра Виру, ждут большие перемены. Городское пространство будет значительно преобразовано. Сегодня начинаются работы по реконструкции парка Таммсааре. Сам проект был разработан ещё в 2012 году, лучшей была признана идея архитектурного бюро KADARIK TÜÜR ARHITEKTID. Подробнее о том, как изменится облик парка Таммсааре, Инге Пальмисте рассказала архитектор этого бюро Виктория Андреева.