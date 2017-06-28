Юные нарвитяне готовятся к празднику песни и танца

Хотя сам праздник - 12-ый эстонский молодежный праздник песни и танца - начинается 30 июня, уже во вторник, 27 июня, нарвские участники, прежде всего, танцоры отправились в Таллинн. В этот раз юные нарвитяне поехали большой командой - 380 человек. И что примечательно, все молодежные нарвские коллективы ( и танцевальные, и хоровые ) с большим успехом прошли отборочные туры. Галина Шустрова встретилась накануне с опытным нарвским хореографом Любовью Скрипниченко, которая уже много лет возит русских школьников для участия в республиканских праздниках песни и танца. Сама Любовь Николаевна работает в Солдиннаской гимназии Нарвы.