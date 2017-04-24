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Новая программа по трудовой занятости от Кассы по безработице

Cегодня 24.04.2017
Передача: Подробности

С 1 мая вступает в силу новая программа по трудовой занятости, которая предоставляет возможности для обучения работающих людей и тех, кто находится на грани сокращения.

В интервью программе "Подробности" на Радио 4 представители Кассы по безработице Наталья Игнатенко и Евгения Смирнова сказали, что уровень безработицы в Эстонии всегда был больше среди людей с низким уровнем образования и среди тех, у кого был недостаточный уровень владения эстонским языком.

Цель программы состоит в том, чтобы облегчить людям переход на более оплачиваемые рабочие места и помочь сохранить рабочее место тем, у кого риск потерять работу выше. Срок действия данной программы составляет 4 года. Согласно прогнозам, в нынешнем году возможностями программы смогут воспользоваться примерно 3,5 тысячи человек. В следующем году число увеличится до 13-ти тысяч.

В рамках программы будут добавлены три новые услуги, направленные на развитие повышения квалификации для работающих людей. Это возможность получить пособие на участие в уровневом обучении. Также откроется дополнительная возможность для переобучения. Третья услуга даст возможность работающим людям ходатайствовать о возмещении расходов, связанных с получением квалификационных документов.

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