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Акцизы, регуляции трансграничной торговли и реклама в масcмедиа – три столпа антиалкогольной политики ЕС

Cегодня 03.11.2017
Передача: Подробности

На этой неделе в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС прошла международная конференция по алкогольной политике. По мнению Эстонии, акцизы, регуляции трансграничной торговли и ограничение рекламы алкоголя в новых масcмедиа – три столпа антиалкогольной политики ЕС, которые будут способствовать снижению потребления алкоголя и ущерба, связанного с его употреблением. Модератором одной из панелей, посвященной трансграничным вопросам политики в области алкоголя, стал вице-канцлер министерства финансов Эстонии Дмитрий Егоров.

Одной из фундаментальных свобод в Евросоюзе является свободное перемещение товаров через границу. Нормы перевоза алкоголя из одной страны в другую физическим лицом – индикативные. Само же количество спиртного, которое можно перевести через границу без того, чтобы власти поинтересовались, где и как это спиртное будет использовано, весьма значительно. По словам вице-канцлера, участники панели делились опытом своих стран по борьбе с провозом несанкционированного количества алкоголя через границу и его последующей перепродажей частными лицами.

Также обсуждались вопросы, связанные не только с фискальной политикой, но и аспекты связанные со здоровьем. По данным статистики, потребление алкоголя до степени опьянения в северных странах – очень высоко. Хотя количество дней потребления спиртных напитков ниже, чем в странах средиземноморского региона.

Достичь новых единых договоренностей по трансграничной торговле будет сложно. Ныне действующие нормативы были результатом компромисса стран-членов ЕС в 1992 году. Сейчас же ситуация существенно изменилась. Новые члены ЕС не могут себе позволить столь высокие акцизы, поскольку жители этих стран не смогут покупать алкогольные напитки, а также это будет способствовать нелегальной торговле. Многие страны не могут применять акцизную политику для борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя и его вредным воздействием на здоровье людей. "Получится или не получится договориться по вопросам акцизной политики – это вопрос будущего", считает вице-канцлер министерства финансов.

Как считает Дмитрий Егоров, важную роль в снижении употребления спиртного играют не только фискальные регуляции, но и антиалкогольные кампании. Здесь важно обращать внимание и на новые аспекты. Запрет рекламы алкоголя на радио и телевидении не будет иметь такого эффекта, как это было бы, например, в середине 90-ых годов. Сейчас же нужно учитывать новые реалии – популярность социальных сетей. Одной из основных и труднейших задач является географическое ограничение рекламы алкоголя в новых массмедиа.

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