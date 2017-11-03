Акцизы, регуляции трансграничной торговли и реклама в массмедиа – три столпа антиалкогольной политики ЕС

На этой неделе в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС прошла международная конференция по алкогольной политике. По мнению Эстонии, акцизы, регуляции трансграничной торговли и ограничение рекламы алкоголя в новых масcмедиа – три столпа антиалкогольной политики ЕС, которые будут способствовать снижению потребления алкоголя и ущерба связанного с его употреблением. Юлия Лукашенкина побывала на этом мероприятии и побеседовала с модератором одной из панелей, вице-канцлером Министерства финансов Эстонии Дмитрием Егоровым, о том, возможно ли достичь общеевропейских решений по этой проблеме.