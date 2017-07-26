Для всех, кто хочет заботиться об окружающей среде и не знает с чего начать, создан портал kuhuviia.ee.

Для всех, кто хочет заботиться об окружающей среде и не знает с чего начать, советуем обратить внимание на проект kuhuviia.ee. Это карта, разработанная Эстонскими активистами, которые не так давно стали известны всему миру благодаря проекту "СДЕЛАЕМ!", на которой можно найти пункты приема использованных вещей. Сайт очень удобный, достаточно ввести название предмета, от которого желаете избавиться и на карте будет указано ближайшее место приема. Подробнее о проекте Александру Жемжурову рассказал один из членов команды Татьяна Лаврова.