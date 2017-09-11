Пособие для одиноких пенсионеров

В октябре этого года одиноко проживающие пенсионеры получат пособие в размере 115 евро – такое решение приняло правительство.

Как сказала специалист департамента социального страхования Ирина Чорная, для получения пособия лицо должно в период с 1 апреля по 30 сентября соответствовать следующим условиям:

достигнуть пенсионного возраста для получения пенсии по старости;

согласно данным Регистра народонаселения, пенсионер должен быть зарегистрирован по адресу места жительства один;

размер назначенной пенсии и ее ежемесячная сумма нетто – меньше, чем 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии.

В 2017 году сумма средней пенсии составляет 470 евро. Сумма нетто – это сумма пенсии, из которой вычтен подоходный налог.

"Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно. После проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически, если выполнены все условия для выплаты пособия" – сказала Ирина Чорная.

Необходимо учитывать, что при выплате пособия не учитывается, работает или не работает лицо, претендующее на выплату пособия. Наличие других выплачиваемых лицу социальных пособий и доходов также не учитывается.

Первое пособие будет выплачено в октябре 2017 года вместе с пенсией. За дополнительной информацией можно обратиться по инфотелефону: 6610551 или написать письмо на адрес: info@sotsiaalkindlustusamet.ee