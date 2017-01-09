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Когда централизованная система теплоснабжения выгодна?

Cегодня 09.01.2017
Передача: Подробности
Когда централизованная система теплоснабжения выгодна?
В последнее время возрос интерес квартирных товариществ к подключению к сети центрального отопления. Если еще несколко лет назад активно искались альтернативные пути, то сейчас соверенное центральное отопление является наиболее дешевым и эффективным. Юлия Лукашенкина обратилась к специалисту по отопительным системам, руководителю сферы продаж и обслуживания клиентов Adven Eesti Тоомасу Кундла с тем, чтобы выяснить всегда ли данное решение выгодно для потребителя или же есть условия, при которых использование других видов отопительных котлов целесообразнее.
Список музыки
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