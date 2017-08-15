Из-за качества местных бассейнов, страдает уровень эстонского спортивного плавания.

Ремонт 50-метрового столичного бассейна Kalev Spa продлится вместо планируемых двух месяцев целый год из-за того, что арочный потолок в худшем состоянии, чем ожидалось. Дополнительные исследования требуются и для дна бассейна. Таким образом, вместо осени Kalev Spa откроет двери после ремонта лишь в августе следующего года. В результате, спортсмены остались без одного из двух 50-ти метровых бассейнов, которых в Эстонии только два: один в Таллинне, а другой в Тарту. Это может добавить проблем тренирующимся пловцам, поскольку им придется искать другие возможности для тренировок. По словам тренера по плаванию Дмитрия Капелина, нехватка бассейнов — это только одна из проблем в современном эстонском спортивном плавании. В действительности, их гораздо больше. Дмитрий Капелин