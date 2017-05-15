Эммануэль Макрон - новый французский президент - кто он?:

Эммануэль Макрон - новый французский президент - кто он?:

В Париже состоялась церемония инаугурации Эммануэля Макрона, 25-го президента Французской республики. Выступая в Елисейском дворце, Макрон заявил, что Франция готова дать ответ вызовам современности, а также пообещал, что будет на стороне свободы и прав человека. Фигура Эммануэля Макрона появилась весьма стремительно на французской политической арене. Он молод и полон идей. А что еще? О том, кем является новый президент Франции и егг идеях слушайте в интервью с политологом, директором международного центра исследований науки политологии Жаком Рюпником. С ним побеседовала Юлия Лукашенкина.