Вопрос о полномочиях медсестер

На автоответчик Радио 4 поступил звонок, автор которого – пожилая женщина, восстанавливающаяся после операции – поведала историю посещения медицинского учреждения. По словам слушательницы, придя на прием к семейному врачу без записи (за два дня до визита номерок взять не удалось), она оказалась во власти медсестер, которые сами проводили опрос и осмотр. И вели себя при этом, по словам слушательницы, не очень корректно.

У автора звонка возник вопрос: каковы полномочия медсестер семейных врачей и кому жаловаться в случае, если есть ощущение, что медработник нарушил твои права?

По словам семейного врача Андрея Борисова, согласившегося прокомментировать ситуацию, во-первых, записываться на прием к семейному врачу стоит заблаговременно. Во-вторых, с недавних пор семейная медсестра действительно может вести прием больного самостоятельно. Подобная практика уже давно применяется в других странах, например, в Финляндии, и помогает разгрузить доктора, предоставляя ему возможность тратить больше времени на серьезные случаи. Под компетенцию сестер попадают, к примеру, перевязки, сезонные заболевания, оформления справок и т.п. Однако пациент всегда может попросить сестру об аудиенции с врачом, аргументированно обосновав необходимость.

В случае, если конфликт зашел достаточно далеко и без написания жалобы не обойтись, доктор Борисов посоветовал в первую очередь обратиться к самому семейному врачу или в администрацию того медицинского учреждения, где произошел инцидент. Кроме того, свои претензии можно направлять в Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения, Больничную кассу или Комиссию по надзору за качеством врачебных услуг при Министерстве социальных дел.