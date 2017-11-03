Кому выгодно повышение налогового минимума?

C 1 января 2018 года минимальная cумма, не подлежащая налогооблажению, будет составлять 500 евро. В связи с этим будут и другие изменения в системе налогооблажения доходов частных лиц. Подробнее о том, кто получит пользу от повышения этого минимума, а кто нет, кому нужно подумать о грядущих налоговых выплатах заранее? На эти и другие вопросы радиослушателей ответила главный специалист налогового отдела Налогово- таможенного департамента Татьяна Клеттенберг. С ней беседовала Юлия Лукашенкина.