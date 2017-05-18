Министерство образования менторскую программу для руководителей учебных заведений.

Министерство образования менторскую программу для руководителей учебных заведений.

Министерство образования и науки совместно с целевым учреждением Innove в третий раз провели менторскую программу для руководителей учебных заведений. Семнадцать опытных руководителей сферы образования в течение трех месяцев принимали участие в программе менторства, и теперь у них появится возможность применить полученные знания в своей повседневной работе в детских садах или школах. В дальнейшем менторы смогут также оказывать профессиональную поддержку новоиспеченным коллегам. Всего в рамках программы обучение прошли 48 менторов. Более подробно о программе рассказала один из менторов, директор детского сада-основной школы Лаагна Наталья Конд