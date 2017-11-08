Парковки в столице

Парковки в столице дорожают, парковочных мест все меньше, а платная парковочная постепенно увеличивается. Почему Таллинн проводит такую "парковочную" политику в этом вопросе разбиралась Юлия Лукашенкина по просьбе слушателя, который оставил свой звонок на наш автоответчик. На этот и другие вопросы ведущей и радиослушателей в студии прямого отвечали руководителя отдела организации движения Таллиннского дорожного департамента Тальво Рюйтельмаа и юрист Евгений Твердохлебов.