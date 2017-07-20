Одной из причин гибели пчел стало нарушение норм использования пестицидов.

Вчера в министерстве сельской жизни состоялся круглый стол по вопросам пчеловодства. Поводом к проведению многосторонней встречи стало несколько случаев массовой гибели пчёл в 4 уездах, как предполагалось, от химикатов, применяемых для обработки сельхозугодий. Об итогах обсуждения и перспективах решения проблем, Инге Пальмисте рассказал председатель правления Эстонского союза пчеловодов Александер Кильк.