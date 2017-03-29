Великобритания запустила процесс выхода из ЕС.

Великобритания запустила процесс выхода из ЕС.

Сегодня глава британского правительства Тереза Мэй направила в Брюссель официальное уведомление о запуске процедуры выхода. Причем Эстония уже приступила к разработке нового формата сотрудничества с Великобританией. В эти дни в Лондоне с визитом находятся председатели парламентских комиссий по иностранным делам и по государственной обороне, которые вместе с коллегами из Латвии и Литвы обсуждают с британскими парламентариями безопасность в Европе и сотрудничество в сфере внешней политики и обороны после выхода Великобритании из состава ЕС. Комментирует председатель Комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.