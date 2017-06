Как защитить свой смартфон от грабителей?

На данный момент на рынке существуют мобильные приложения, которые помогут не только найти пропавший смартфон, но и предпринять определенные меры на тот случай, если он окажется в руках злоумышленников.

Первое приложение, на которое можно обратить внимание, называется Android Device Manager. Многие специалисты считают, что это одно из лучших решений для поиска телефонов на базе Android. Это бесплатное приложение уже изначально установлено в большинстве новых моделей, и его очень просто активировать. Необходимо зайти в настройки телефона, выбрать Security (Безопасность), затем Services (Услуги) и удостовериться, что в смартфоне разрешен удаленный поиск, т.е. работает функция Remotely Locate This Device. После этого можно через приложения Google искать свой телефон, блокировать доступ, включать звуковой сигнал и предпринимать остальные необходимые меры. Единственное, что надо помнить, – приложение работает только при включенной функции GPS. Это полезное решение можно найти в Google Play.

Второе приложение – Find My iPhone. Оно определяет местонахождение устройства с операционной системой iOS. Необходимо включить функцию Find My iPhone: Settings > iCloud > Find My iPhone. После этого можно в любое время осуществлять поиск пропавшего айфона, войдя в систему через свой аккаунт iCloud. Приложение позволяет также дистанционно блокировать устройство Apple, удалять личную информацию и включать звуковой сигнал.

Далее в списке идет Family Locator. Приложение может создавать группу из членов семьи и друзей, а затем следить по мобильному телефону за их перемещением, в том числе находить пропавшие телефоны. Можно разрешить другим пользователям позиционировать вас, т.е. ваш телефон. В основном это приложение предназначено для поиска людей, а не устройств, поэтому оно не поддерживает такие функции, как дистанционная блокировка и удаление информации. Эксперты считают, что данное приложение является отличным помощником для родителей. Предлагается бесплатно. Есть версии для телефонов как с Android, так и с iOS.

На четвертом месте – Cerberus. Это приложение позиционирует телефон, но не только. Позволяет искать устройство, защищать хранящиеся в нем данные и даже идентифицировать злоумышленников. Приложение содержит целый набор функций, в том числе блокировку пропавшего телефона, определение местоположения, включение сигнала тревоги, а также вывод сообщений на его экран. Кроме того, приложение может обеспечить доступ к фронтальной камере устройства: фото вора наверняка заинтересует полицию. Самое интересное, что воры даже не заподозрят неладное, поскольку Cerberus не отражается в списке приложений. А еще можно дистанционно зайти в свой телефон и записать разговор злоумышленников. Приложение разработано для телефонов с Android и предлагается бесплатно. Но стоить помнить, что дополнительные функции приложения – платные.

Prey Anti-Theft поможет найти пропавший телефон. Основные функции приложения: поиск устройства, блокировка и включение звукового сигнала. Дополнительно предоставляет возможность делать снимки и по сигналам сети отслеживать координаты телефона. Предлагается бесплатно для устройств на базе Android и iOS.

Эрвинс Кампанс напоминает, что в случае пропажи или кражи телефона необходимо сообщить об этом в полицию и обязательно уведомить своего оператора, чтобы он мог, если надо, закрыть SIM-карту. Это необходимо во избежание возможных неприятных сюрпризов с телефонным счетом. Также помните, что в вашем телефоне есть доступ к вашим аккаунтам в Google, Facebook и других социальных сетях, поэтому необходимо заменить и соответствующие пароли.