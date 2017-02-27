Опрос об удовлетворенности процессом образования.

Опрос об удовлетворенности процессом образования.

С конца февраля до 17 марта в общеобразовательных школах Эстонии пройдёт анкетирование, которое можно назвать одним из самых масштабных государственных опросов. Более двадцати тысяч детей, родителей и учителей будут опрошены на тему удовлетворенности учебным процессом. Но это только часть большого исследования удовлетворенности образованием, о котором нам рассказала заместитель руководителя отдела анализа министерства образования и науки Татьяна Кийло. Подробнее об этом - в передаче "Умная школа" за 27 февраля в 14:05 И В 20:00.