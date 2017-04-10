Зюлейха Измайлова - новый глава партии Зеленых Эстонии

Зюлейха Измайлова - новый глава партии Зеленых Эстонии

Во главе партии Зеленых Эстонии - новый руководитель. Зюлейха Измайлова сменила на посту партийного главы Александра Лаане. Юлия Лукашенкина встретилавсь и побеседовала с госпожой Измайловой о партийных задачах и планах, а также о том, всегда ли партийный председатель партии Зеленых занимала активную жизненную и общественную позицию по защите окружающей среды.