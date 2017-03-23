В центре "Энергия" открылась выставка, посвященная загрязнению океана

В центре "Энергия" открылась выставка, посвященная загрязнению океана

В столичном познавательном центре "Энергия" открылась выставка , призванная объяснить посетителям, что такое пластиковое загрязнение океана, а также что можно сделать для его предотвращения. Куратором выставки является посольство Соединенных Штатов Америки в Эстонии. На выставке можно увидеть экспонаты, которые были собраны при помощи объединения "Plastic Change" во время исследовательских экспедиций. Какова основная цель выставки? На что она призывает обратить особенное внимание? С этим вопросом,Сергей Овченков обратился к экономическому советнику посольства США в Эстонии Николь Джонсон