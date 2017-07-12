Языковые курсы помогают чувствовать себя увереннее.
Начиная с 2015 года несколько тысяч человек успешно закончили бесплатные языковые курсы, которые организует Фонд интеграции. Как показывают результаты тестов на уровень знания языка, владение эстонским улучшилось у 97% участников обучения. Среди окончивших курсы параллельно проводится опрос, который касается не только языка. Подробнее об этом Инге Пальмисте рассказала представитель Фонда интеграции Марианна Макарова, которая занимается исследованиями.
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