К выдаче разрешения на рубку леса нельзя подходить формально.

Совсем недавно в центре внимания общественности была сага об охране ивы в Хааберсти, которую её защитники также не давали спилить и дежурили около неё круглосуточно, но безрезультатно, так как дерево всё равно спилили, там будет построена дорога. Какие уроки мы можем извлечь из случаев в Хааберсти и Виймси? С этого вопроса Инга Пальмисте начала обсуждение темы с двумя чиновниками - это главный инспектор отдела охраны природы Инспекции окружающей среды Пирет Рейнсалу и главный специалист отдела охраны природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.