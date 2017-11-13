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Эстония готовит иски против производителя ID-карт

Cегодня 13.11.2017
Передача: Подробности

На прошлой неделе решением властей было приостановлено действие сертификатов ID-карт, выданных после октября 2014 года. Теоретический риск, кризис, обновление сертификатов и иски против производителя ID-карт.

После того, как ученые из Чехии выяснили, что эстонские ID-карты могут быть взломаны, правительство назвало риск теоретическим, электронные выборы не отменили, специалисты стали готовить программное обеспечение для обновления сертификатов карт. Из-за возросшей нагрузки на сервер многие были просто не в состоянии этого сделать. Возник кризис, который к настоящему моменту удалось преодолеть.

Как сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт, к сожалению, в русскоязычных СМИ информация о сертификатах недостаточно быстро двигалась, как это было в эстоноязычных медиа.

"Это наша критика. Мы сейчас работаем, чтобы понять, почему это произошло. Особенно это было заметно в Ида-Вирумаа, где очереди в полицейских участках появились только через неделю после того, как произошла ситуация с сертификатами", – сказал Андрес Анвельт, отметив при этом, что Эстония сумела очень быстро разобраться с данной проблемой.

"В мире примерно миллиард подобных карточек. Десяток стран, использующих такие карточки, еще ломают голову, как исправить ситуацию. Что же касается Эстонии, то сделать за 2 месяца такую программу и дать людям возможность очень быстро переориентироваться – я думаю, что это в некотором смысле произошло впервые. Это еще раз показало, что наша электронная основа государства на очень хорошем уровне", – считает Анвельт.

Министр пояснил, что в Эстонии активно пользуется электронным удостоверением личности только одна шестая часть населения, то есть около 250 тысяч человек. Большинство из этих 250 тысяч сертификаты уже обновили.

Анвельт сказал, что ситуация решается за счет средств налогоплательщика. Из госбюджета оплачивается внеплановое время работы чиновников, авральные технические работы, срочное залатывание дыр в системе, а также подготовка исков юристами.

В дальнейшем, по мнению Анвельта, у Эстонии нет иного пути, кроме судебного процесса против разработчика бракованных чипов.

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