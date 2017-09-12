Новый худрук Русского театра Эстонии приступил к своим рабочим функциям.

В этом сезоне новым художественным руководителем Русского театра стал московский режиссер Филипп Лось. Театральный сезон уже на прошлой неделе открылся спектаклем «Джулия Фарнезе» в постановке Игоря Лысова. Далее, в планах театра предложить на суд зрителей спектакль по бессмертной пьесе Грибоедова «Горе от ума». Это спектакль молодого режиссера из Санкт-Петербурга Степана Пектеева, у которого уже есть опыт общения с труппой Русского театра. Выпускники актерской мастерской российского режиссера Виктора Рыжакова, входящие в творческое объединение «ИЮЛЬАНСАМБЛЬ», покажут спектакли «Несовременный концерт» и «Современный концерт». На прошлой неделе состоялась пресс-конференция, на которой новый худрук более подробно рассказал о планах театра. А после конференции, Филипп Лось дал интервью и нашей программе