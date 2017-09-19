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Банки уверены в безопасности бесконтактных платежей и повышают лимит

Cегодня 19.09.2017
Передача: Подробности

С 16 октября банки, выдающие бесконтактные банковские карточки в Эстонии, поднимут лимит на бесконтактные покупки с нынешних 10 до 25 евро. Это означает, что с середины октября за покупки на сумму до 25 евро можно будет платить приложив карточку к терминалу. Необходимости вставлять ее в терминал и набирать пин-код не будет.

Банки прогнозируют, что к концу 2017 года 80 процентов всех платежных терминалов будут позволять совершать бесконтактные платежи, а к 2020 году такая возможность появится во всех платежных терминалах в Эстонии.

Отвечая на вопрос, насколько безопасны данные бесконтактные платежи, специалист по связям с общественностью Swedbank Лидия Кальюнди отметила, что если у клиента заканчивается срок действия карточки старого образца, то банк, при получении новой, всегда будет предлагать бесконтактную карточку. При этом, клиент всегда сможет отказаться от функции бесконтактного платежа. Если клиент в какой-то момент решит воспользоваться функцией бесконтактного платежа, то он сможет активировать данную услугу через интернет-банк.

«Функция бесконтактного платежа не будет дополнительно ничего стоить. Человек получит новую карточку, которая уже снабжена данной функцией по умолчанию. На данный момент, Swedbank выдал уже примерно 200 тысяч подобных карточек», - сказала Кальюнди, отметив при этом, что за год в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая мошенничества с бесконтактными карточками.

«Понятно, что безопасность в области нововведений является приоритетной. Была проведена серьезная работа для того, чтобы обеспечить безопасность бесконтактных платежей. Для оплаты такой карточкой необходимо ее поднести очень близко к терминалу, на расстояние в 2-3 сантиметра. Поэтому трудно представить, чтобы кто-то вместо вас смог бы осуществить бесконтактный платеж вашей карточкой. Для того, чтобы совершить оплату, устройство принимающее платеж должно быть зарегистрировано в банке. И, наконец, бесконечно бесконтактные платежи подряд делать нельзя. По прошествии определенного количества бесконтактных платежей подряд, система может начать запрашивать пин-код», - сказала Лидия Кальюнди.

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