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Кто они – помощники полицейских?

Cегодня 19.04.2017
Передача: Подробности

В Эстонии насчитывается более тысячи помощников полицейских, и с каждым годом желающих оказывать помощь стражам порядка становится все больше.

Первый Закон о помощниках полицейских был принят 20 апреля 1994 года. 

По словам лейтенанта полиции бюро информации Идаской префектуры Пеэтера Пао, помощник полицейского – это прежде всего волонтер, поэтому зарплату они не получают. Однако помощники могут пройди различные курсы, недоступные обычному обывателю. Помимо этого, по словам Пао, помощникам предлагают дополнительные мотивационные пакеты.

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошлый год помощники полицейских отработали почти 100 000 часов, 57 000 из которых приходятся на долю добровольцев из Пыхьяской префектуры.

Несколько лет назад были смягчены требования к желающим стать помощником полицейских. Теперь человек, который хочет стать подобным волонтером, должен быть гражданином Эстонии не младше 18 лет; знание эстонского языка должно быть на уровне категории B2; кандидат должен быть в хорошей физической форме.

Информацию о том, как стать помощником полицейского, можно найти на сайте www.abipolitseinik.ee.

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