Что может стать основанием для изъятия ребенка из семьи?

Социальная служба Таллинна 11 июля забрала у проживающих в Эстонии граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку, поместив ее в Центр защиты детей. После этого 14 июля родители по решению суда были временно (до 16 октября) лишены родительских прав. Почему? За комментариями Инга Пальмисте обратилась к советнику канцлера юстиции по вопросам прав детей и молодёжи Владимиру Свету и начала разговор с того, может ли антисанитария в квартире быть достаточным основанием для изъятия ребёнка из семьи?