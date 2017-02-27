Учения "Зимний лагерь" на Центральном полигоне Сил обороны

Учения "Зимний лагерь" на Центральном полигоне Сил обороны

В начинающихся сегодня на Центральном полигоне Сил обороны зимних учениях примут участие 1 700 военнослужащих и добровольцев, включая американских военных и танки "Абрамс", которые можно было видеть на субботнем параде. О цели этих учений и ожидаемых результатах Кириллу Крабу расскажет пресс-секретарь Первой пехотной бригады Марина Лощина.