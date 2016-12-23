24 декабря стартует Благовест

24 декабря стартует Благовест

С завтрашнего дня, с 24 декабря на Радио 4 стартует благотворительная акция Благовест. Уже в 24 раз вы, уважаемые радиослушатели, помогаете нам оказать помощь больным детям. За эти годы, почти за четверть века, удалось оказать поддержку детям в самых разных уголках Эстонии. Все эти дети всех благотворительных проектов получили нашу с вами равную сердечную и финансовую поддержку, выраженную в покупке какого-либо оборудования, приспособлений и т.д., чтобы облегчить их жизнь. Но наверняка, за это время были проекты, были дети(!), которые особенно запомнились или вошли в сердца, тех кто занимается организацией Благовеста. Об этом Юлии Лукашенкиной и рассказала одна из координаторов благотворительной акции, Редактор Радио 4 Ольга Шубин.