Сейчас перестановки в правительстве рискованны.

Сегодня будут приведены к должностной присяге 4 новых министра: министр госуправления Яак Ааб от Центристской партии и три министра от партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL): министр обороны Юри Луйк, министр окружающей среды Сийм Кийслер и министр финансов Тоомас Тынисте. О значении этих перестановок в правительстве Инга Пальмисте побеседовала с политологом Тартуского университета Рейном Тоомла.