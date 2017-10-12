Электронное государство в Украине

Страны восточного партнерства активно работают над развитием электронного государства и расширением спектра услуг, которые можно получить в общественной электронной среде, в том числе и возможностью проводить электронные выборы. Украинский специалист в сфере инфотехнологий, участник программы по развитию э-государства в Украине глава e-Dem Lab Центра развития инноваций Дмитро Хуткий рассказал Юлии Лукашенкной о том, что электронные выборы пока проводить невозможно, поскольку сама система еще этого не позволяет и доверие граждан еще не настолько высоко. А также он рассказал о достижениях Украины в области э- государства.