Почему ребенка могут забрать из семьи?

А теперь поговорим об изменениях в законе о защите детей, а именно затронем тему того, на каких основаниях ребенка можно забрать из семьи. Здесь хочется отметить, что ни бытовые условия, ни бедность, ни гражданство не могут быть причиной изъятия ребенка из семьи. Ограничить родителей в правах, можно, только если есть угроза здоровью и жизни ребенка. Задача государства — оставить ребенка в биологической семье и постараться исправить ситуацию внутри этой семьи. Продолжит Кира Эвве.