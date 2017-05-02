Межшкольный обмен учениками продлен до месяца.

Межшкольный обмен учениками продлен до месяца.

При поддержке министерства культуры запущены внутриэстонские мероприятия по обмену учащимися продолжительностью в один месяц, благодаря чему ребята могут пожить и поучиться в другой языковой среде. Помимо этого, участники проекта получают степендию. Обо всём этом Инге Пальмисте рассказала советник министерства по вопросам культурного многообразия Анне-Ли Реймаа.