Культура. Вокальное трио "Russian Song"

Нынешняя страничка культуры посвящена русской песне, в Эстонии она широко представлена. В т.ч. с ней к нам приезжают и зарубежные коллективы. С искусством вокального трио "Russian Song" из столицы Белоруссии уже успели познакомиться в разных уголках Эстонии. На этот раз музыканты выступят там, где еще не бывали, например, в Муствее и Маарду. Будет также концерт в Таллинне. Главное, что отличает этот ансамбль - то, что все солисты имеют классическое образование. Сразу вспоминаются Шаляпин, Хворостовский, тоже певшие, поющие русскую народную песню. Руководитель коллектива - аккордеонист Николай Костючёнок, с которым по телефону побеседовал А.Лукьянов.