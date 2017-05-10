Таллиннскому рок-клубу исполняется 30 лет.

Таллиннскому рок-клубу исполняется 30 лет.

В конце мая в Таллинне состоится традиционный спортивно-музыкальный фестиваль Рок-н-Болл. Как всегда, команды будут играть в футбол, а музыканты на сцене порадуют слушателей рок-композициями. К тому же, в этом году фестиваль пройдет уже, страшно подумать, в ТРИДЦАТЫЙ раз. Тридцать лет уже проводится это мероприятие, на котором выступило за это время огромное количество разных музыкальных коллективов. Однако, если раньше и футбольный матч и концерт проходили одновременно, то в этом году, любителей данного фестиваля ждут определенные изменения: как с датой проведения, так и с местом события. Что же случилось и каковы причины, а также, кто будет в этом году выступать-на эти вопросы к нам в студию пришел ответить президент Таллиннского Рок-клуба, Анатолий Белов