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Таллиннскому рок-клубу исполняется 30 лет.

Cегодня 10.05.2017
Передача: Подробности
Таллиннскому рок-клубу исполняется 30 лет.
В конце мая в Таллинне состоится традиционный спортивно-музыкальный фестиваль Рок-н-Болл. Как всегда, команды будут играть в футбол, а музыканты на сцене порадуют слушателей рок-композициями. К тому же, в этом году фестиваль пройдет уже, страшно подумать, в ТРИДЦАТЫЙ раз. Тридцать лет уже проводится это мероприятие, на котором выступило за это время огромное количество разных музыкальных коллективов. Однако, если раньше и футбольный матч и концерт проходили одновременно, то в этом году, любителей данного фестиваля ждут определенные изменения: как с датой проведения, так и с местом события. Что же случилось и каковы причины, а также, кто будет в этом году выступать-на эти вопросы к нам в студию пришел ответить президент Таллиннского Рок-клуба, Анатолий Белов
Список музыки
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