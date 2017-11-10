Набор на специальность садовода в Коплиском профессиональном училище

В училище пользуются спросом и другие бесплатные курсы. Как сказала преподаватель училища Людмила Нестерова, одними из самых востребованных курсов за последнее время являются 80-часовые курсы маляров.

“Интересно, что очень многие, кто прошел курсы маляров, потом решают поступить к нам на дневное отделение на эту профессию, чтобы освоить ее в полной мере", – сказала Людмила Нестерова.

Возрастная категория людей, которая учится на курсах, по словам преподавателя, очень разная. Это же касается и того, что кто-то приходит на данные курсы уже с каким-то опытом, а кто-то приходит из совсем других сфер.

"Бывает даже так, что приходят люди не для того, чтобы работать в дальнейшем в качестве маляра, а для того, чтобы получить навыки для проведения небольшого ремонта у себя в квартире или на даче. И вот среди таких людей очень много тех, кто после курсов подают заявление на дневное отделение. Они познакомились с методом обучения, они познакомились с учителями, с системой, с самой школой и, наверное, они сделали для себя выводы, что им эта специальность подходит", – отметила Нестерова.

С 4 января в училище начинается обучение в области садоводства. Училище предлагает возможность обучения на эстонском языке профессии садовод-озеленитель. Учащемуся на специальности садоводство даются глубокие знания о садоводстве вообще, о строении растения и особенностях выращивания различных видов растений. Ученики получают практические знания об использовании садовых инструментов и машин, а также об их ремонте. Как предмет по выбору преподается уход за городской озелененной частью, оформление и планирование садов, а также история оформления садов.

"Эта специальность востребована на рынке труда, потому что у нас очень много парков, не будем забывать про цветочные фестивали и так далее. Рабочие везде нужны", – добавила Людмила Нестерова, отметив при этом, что тем, кто заинтересован в получении специальностей в данной сфере, стоит поторопиться с регистрацией и подачей документов, поскольку количество мест ограничено.

Более подробную информацию о специальностях и о правилах подачи документов можно узнать ЗДЕСЬ.