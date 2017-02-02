Кибер гигиена

Кибер гигиена

В современном мире различные поисковые системы, приложения социальных медиа и т.п. знают о нас с вами пожалуй слишком много: от того, что мы намереваемся купить и где проводим свой отпуск до того, во что мы верим и в каком мы сегодня настроении. Вся эта информация может попасть в руки недображелателей или мошенников. Ведь неограниченный доступ к личной информации может обернуться семейной трагендией или пропажей денег с банковского счета. Поэтому очень важно соблюдать правила кибербезопасности. О том, какие правила кибер гигиены необходимо соблюдать, чтобы избежать возможной опасности в интернет-пространстве Юлии Лукашенкиной рассказал технический директор TELE 2 Эрвинс Кампанс.