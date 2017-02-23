Эстонскому обществу охотников 50 лет

Эстонскому обществу охотников 50 лет

Эстонское общество охотников в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. Охота - это увлечение со своей культурой и давними традициями. Но на сегодняшний день это не просто хобби, это ответсвенность и помощь обществу. О том, чем живут эстонские охотники сегодня, о проблемах, и радостях Юлия Лукашенкина расспросила исполнительного директора Эстонского общества охотников Тыниса Кортса.